Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu

Bayrampaşa'da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu

7 saat önce

Bayrampaşa'daki bir apartmanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

Bayrampaşa'daki bir apartmanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangın nedeniyle apartmanda ikamet eden kişiler, tahliye edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 03.20 sıralarında Bayrampaşa İlçesi Vatan Mahallesi İnanç Sokak'taki binanın çatısında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple çatıda çıkan yangın kısa süre içinde büyüdü. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde müdahale ettiği yangın büyümeden kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarının ardından binanın çatı katında hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışmalara başladı.

(Davut Has/İHA)

Bayrampaşa'da çatıda çıkan yangın vatandaşları korkuttu

Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:05 Kaynak: İHA
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