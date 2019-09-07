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Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

1 saat önce

BAYRAMPAŞA'da, tekstil ürünleri imal edilen bir atölyede yangın çıktı.

Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı, System.String[]

BAYRAMPAŞA'da, tekstil ürünleri imal edilen bir atölyede yangın çıktı.

Vatan Mahallesi, 29 Ekim Caddesi'nde bulunan ve içerisinde iş yerlerinin bulunduğu 3 katlı bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tekstil ürünü imalatının yapıldığı öğrenilen atölyenin büyük bir bölümünü sardı. Yangını fark edenlerin ihbarları üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bayrampaşa, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy ve Bahçelievler itfaiye gruplarından çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Asayiş ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çevreleyerek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yangından etkilenen olası bir kişiye müdahale etmek için olay yerinde hazır bekletildi. Yangın yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü olay yerinde kalarak, bir süre de soğutma çalışması yaptı. Yangından etkilenen kimse olmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken soruşturma başlattı.

(fotoğraf)

- İstanbul

Vatan Mahallesi, Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:24 Kaynak: DHA
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