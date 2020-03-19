Bayrampaşa'da çıkan yangında dumandan etkilenen itfaiye eri hayatını kaybetti - Son Dakika

Bayrampaşa'da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen ve hastanede tedavi altına alınan iki itfaiyeciden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'taki plastik kova ve saklama kaplarının üretildiği 3 katlı iş yerinin bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken bodrum katında yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada dumandan etkilenen itfaiye eri Recep Tekin baygınlık geçirdi. Dışarı çıkarılan Tekin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Recep Tekin hayatını kaybetti.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan itfaiye eri Gökhan İlyas'ın da hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayrampaşa'da meydana gelen iş yeri yangınına müdahale esnasında ağır yaralanan itfaiye personelimiz Recep Tekin ne yazık ki şehit düştü. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailemize sabır diliyorum. Bir diğer itfaiye personelimiz Gökhan İlyas'ın tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.