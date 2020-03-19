Bayrampaşa'da çıkan yangında itfaiye eri dumandan etkilendi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da çıkan yangında itfaiye eri dumandan etkilendi

6 saat önce

Bayrampaşa'da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa'da çıkan yangında itfaiye eri dumandan etkilendi, System.String[]

Bayrampaşa'da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'taki plastik kova ve saklama kaplarının üretildiği 3 katlı iş yerinin bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken bodrum katında yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada dumandan etkilenen bir itfaiye eri baygınlık geçirdi. Dışarı çıkarılan itfaiyeci, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:16 Kaynak: AA

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