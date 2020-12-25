Bayrampaşa'da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar - Son Dakika

Bayrampaşa'da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar

25.12.2020 12:43
Bayrampaşa'da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar, System.String[]

BAYRAMPAŞA'da Pakistan uyruklu S.A.'yı öldürdükten sonra battaniyeye sarıp Edirne'ye götürdüğü belirlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

BAYRAMPAŞA'da Pakistan uyruklu S.A.'yı öldürdükten sonra battaniyeye sarıp Edirne'ye götürdüğü belirlenen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Cesedin battaniyeye sarılıp taşınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 4 Aralık 2020 tarihinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Pakistan uyruklu olduğu belirlenen S.A. henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yine kendisi gibi Pakistan uyruklu olduğu tespit edilen İ.A. ve İ.B. tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, S.A. öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak  İ.A ve İ.B tarafından araca yüklenip Edirne'ye götürüldüğü tespit edildi. 19 Aralık 2020 tarihinde Edirne İl Jandarma ekipleri tarafından S.A'ya ait olduğu belirlenen ceset bırakıldığı yerde bulundu. Cesedin Edirne'de bulunmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerinin geniş kapsamlı çalışma yaptı. Polis, S.A.'yı öldürüp Edirne'ye  taşıdığını belirlediği İ.A. ve İ.B'yi yine cinayetin işlendiği mahallede farklı bir adreste bulunduklarını tespit etti.  23 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen baskında 2 şüpheli gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan yabancı uyruklu kişilerin  emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Fotoğraf)


Bayrampaşa'da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar
Bayrampaşa'da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar
Bayrampaşa'da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar

Bayrampaşa, Pakistan, Aralık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da dehşet; öldürdükleri kişiyi battaniyeye sarıp böyle taşıdılar - Son Dakika


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