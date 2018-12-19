Bayrampaşa'da Dehşet Saçan Gaspçılar Yakalandı
33 dakika önce
Bayrampaşa'da cadde üzerinde yürüyen adamı darp edip ardından parasını alan gaspçılar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Bayrampaşa
'da cadde üzerinde yürüyen adamı darp edip ardından parasını alan gaspçılar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Gaspçıların Gürcistan
uyruklu olduğu belirlenirken gasp edilen paranın 111.300 TL olduğu öğrenildi.
16 Aralık
tarihinde Kocatepe
'de metro istasyonu önünde yaşanana olayda Metro istasyonuna doğru yürüyen bir adam, arkasından yaklaşan 3 kişinin saldırına uğradı. Adamı önce darp eden zanlılar, ardından çantasını aldı. 3 zanlı kendilerini bekleyen arkadaşlarının aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Dayak yiyen adam zanlıların peşinden koşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Güpegündüz yaşanan gasp dehşetinin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından 4 gaspçıdan 3'ü polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Zanlıların Gürcistan uyruklu olduğu öğrenildi. Diğer zanlıyı ise arama çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, gasp edilen paranın 111.300 TL olduğu öğrenildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:32 Kaynak: İHA
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