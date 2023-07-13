Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Katili Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Katili Tutuklandı

13.07.2023 17:40

Bayrampaşa'da derin dondurucuda bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak şüpheli olan 28 yaşındaki Hakan Öztürk tutuklandı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin evinde yapılan incelemede cinayette kullanıldığı tahmin edilen üç ayrı bıçak bulundu ve bu bıçaklar incelemeye gönderildi. Öte yandan, cesedin parçaları buzdolabı, derin dondurucu ve bir valize konuldu ve deliller Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli ifadesinde, kurbanın cep telefonunu çöpe attığını itiraf etti. Olay öncesi şüpheli ve kurbanın nargile kullandıkları, sonrasında kavga çıktığı ve şüphelinin kurbanı boğarak parçalara ayırdığı tahmin ediliyor. Vücut parçalarının birleştirilerek otopsi yapılması hedefleniyor.

Bayrampaşa'da derin dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadar'ı öldürdüğü belirlenen 28 yaşındaki Hakan Öztürk tutuklandı. Soruşturma kapsamında, şüphelinin evinde yapılan incelemede üç ayrı bıçağın bulunduğu ve cinayette kullanıldığı tahmin edilen bıçakların inceleme gönderildiği öğrenildi.

40 BİN DOLAR FİDYE İSTENDİ, 70 BİN LİRAYA ANLAŞILDI

İstanbul'da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı. Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

Gazetecinin oğlunu öldürüp cesedini derin dondurucuya koyan katil zanlısı tutuklandı

2 YIL ÖNCE İŞTEN AYRILDIĞI VE TAKSİCİLİK YAPTIĞI BELİRLENDİ

Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi. Şüphelinin gösterdiği Bayrampaşa'daki evde yapılan aramada talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.

Gazetecinin oğlunu öldürüp cesedini derin dondurucuya koyan katil zanlısı tutuklandı

"AİLESİNİN HAKKIMI YEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİMDE TARTIŞMA ÇIKTI"

Gasp Büro Amirliğinde ifade veren şüphelinin 10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan Hakan Ö.'nün 'Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Gazetecinin oğlunu öldürüp cesedini derin dondurucuya koyan katil zanlısı tutuklandı

"BANYOYA TAŞIYARAK BIÇAKLARLA KESTİM"

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö.'nün 'Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğinde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim" dediği kaydedildi.

"AMACIM ALDIĞIM PARAYLA ORTADAN KAYBOLUP KAÇMAKTI"

Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.'nün 'Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı" dediği belirtildi. Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
İstanbul'da Kaçırılan Gencin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi İstanbul'da Kaçırılan Gencin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Mustafa Kasadar, Milli Gazete, Hakan Öztürk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Katili Tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:52 Muş Belediyesi dev bir projenin daha startını verdi: Atıksu Arıtma Tesisi projesi hayata geçiyor
16:54 CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i ziyaret etti
16:49 Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti
16:35 AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti
16:31 Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptaline karar verdi
16:31 Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Katili Tutuklandı
16:28 Gazetecinin oğlunu öldürüp cesedini derin dondurucuda saklayan katil zanlısı tutuklandı
16:10 Luis Nani, Adana Demirspor'a imzayı atmak için İstanbul'a geldi
16:05 Luis Nani, Adana Demirspor'a imza atmak için İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 17:45:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Katili Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement