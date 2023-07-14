Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi

14.07.2023 16:07

Bayrampaşa'da bir evdeki derin dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nuh Kasadar'ın cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan, Necatibey Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra bazı belediye başkanları ve gazete yöneticileri de katıldı. Cenaze namazı öncesi konuşan baba Mustafa Kasadar, oğlunun hunharca öldürülmesinden dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

BAYRAMPAŞA'da bir evdeki derin dondurucuda cesedi bulunan 19 yaşındaki Muhammet Nuh Kasadar, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı. Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü. Cenaze töreni öncesi konuşan Mustafa Kasadar, 'Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız birşey yoktu. Allah'tan geldi teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir. Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka birşey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık' diye konuştu. Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan, Necatibey Mezarlığına götürüldü.
Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş ve ailenin dostları katıldı. Muhammed Nuh Kasadar'ın kız kardeşleri tabut başında gözyaşı döktü.
"BİZİ ÜZEN HUNHARCA ÖLDÜRÜLMESİDİR"
Cenaze töreni öncesi konuşan Mustafa Kasadar, 'Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz. Biz Müslümanız, kadere iman etmişiz. 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür takdir etmiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz. Bizi üzen hunharca öldürülmesidir. Kalp krizi, beyin kanamasıyla gitseydi yapacağımız birşey yoktu. Allah'tan geldi teslim olduk. Burada bizi üzen yapılan muameledir. Medyada, basında, bugün sunulan sosyal hayat kısa yoldan para kazanmaktır. Uyuşturucu müptelası gibi olma sebepler insanları katil yapıyor. Oğlumun katili de böyle birisi. Borç bataklığına batmış, uyuşturucuya bulaşmış, hayattan ümidini kesmiş birisi tarafından katledildi. Bu ortamları sağlayanlar aynı zamanda çocuğumun katilidir. Bunu söylüyorum, başka birşey yok. Çocuğum adına kalbim rahat, şehit olarak gittiğine inanıyorum. Peygamberimizin bize müjdesidir. Bizim üzüntümüz, muameledir. Çocuğumuzun cenazesini bir bütün olarak alamadık" diye konuştu. Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan, Necatibey Mezarlığına götürüldü.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mustafa Kasadar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
16:00 UEFA'dan 3 Süper Lig ekibine ceza
15:56 UEFA'dan 3 Süper Lig ekibine ceza
15:56 Robert De Niro'nun torununun ölümüyle ilgili bir uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı
15:56 Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmede Miçotakis ile arasında geçenleri anlattı: 2 talebim oldu
15:51 Robert De Niro'nun torununun ölümüyle ilgili bir uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı
15:51 Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmeyi anlattı: Miçotakis'ten 2 talebim oldu
15:31 Arda Güler'in utangaç hal ve hareketleri, dünya süper yıldızı Lionel Messi'ye benzetildi
15:24 Madrid'de genç kızlarla fotoğraf çektiren Arda Güler'in tavırları olay oldu! Herkes aynı yorumu yapıyor
15:18 Merakla beklenen Bihter filmi, yıl sonunda Amazon Prime'da yayınlanacak
15:14 Merakla beklenen Bihter filmi yıl sonunda izleyici karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2023 16:09:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Derin Dondurucuda Ceset Bulunan Gencin Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement