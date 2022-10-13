Dev döviz vurgunu! Abi-kardeş 100 milyon TL ile kayıplara karıştı - Son Dakika
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Dev döviz vurgunu! Abi-kardeş 100 milyon TL ile kayıplara karıştı

13.10.2022 14:13

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan ve 25 yıldan bu yana döviz bürosu işleten 2 kardeş, esnafa ve mahalleliye yüksek kar vaadiyle 100 milyon TL değerinde döviz sattıktan sonra kayıplara karıştı. Kardeş tutuklanırken, ağabeyini arama çalışmaları devam ediyor.

İddiaya göre Bayrampaşa'da 25 yıldır döviz bürosu işleten Mesut ve Şükrü B. isimli iki kardeş müşterileri ve çevre esnafından düşük fiyattan döviz satın alarak yüksek kar elde edeceklerini vadederek yaklaşık 100 milyon lira topladı. Mesut B. para sahiplerine döviz cinsindeki tutarı en alt seviyeden alacaklarını belirtip oyalamaya başladı.

ALACAKLILAR GELİNCE KAÇTI

Döviz bürosuna para yatıran mağdurlar alacaklarını istemeye başlayınca Mesut B. kaçtı. Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen polis ekipleri kardeşlerden Şükrü B ve iki döviz çalışanı gözaltına aldı. Şükrü B. "görevi kötüye kullanma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 döviz çalışanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağabey Mesut B. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Olayla ilgili mağdurların ifade alma işlemleri sürüyor.

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"DEVAMLI GELİP GİTTİĞİMİZ BİR YERDİ"

Emre Deve şaşkın olduklarını ifade ederek, "Olayı bu sabah öğrendim. Açıkçası çok üzüldüm devamlı gelip gittiğimiz bir dövizciydi. Kendisi de burada yokmuş. İnşallah en yakın zamanda bulunur. Tanışıklığımız TL al dolar ver cinsindendi. Miktar konusunda duydum 100 milyon lira kadar. O da 4,5- 5 milyon dolara tekabül ediyor artık bunların önüne geçilmeli" dedi.

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Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı Oturduğu merdivende önce elma yedi, sonra merdiven korkuluğunu çaldı
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dev döviz vurgunu! Abi-kardeş 100 milyon TL ile kayıplara karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dev döviz vurgunu! Abi-kardeş 100 milyon TL ile kayıplara karıştı - Son Dakika
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