Bayrampaşa'da düğün konvoyunda trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza

Bayrampaşa'da düğün konvoyunda makas atarak trafiği tehlikeye sokan 4 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 2 Temmuz'da ilçede düğün konvoyu yaparak, trafik akışını engelleyen kişiler olduğu belirlendi.
Yapılan incelemede polis ekipleri, 4 sürücünün kimliğini tespit etti.
Polis ekiplerince, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafiği yavaşlatmak", "makas atmak", "saygısızca araç kullanmak", "yakın takip" ve "plaka takmamak" maddelerinden 6 bin 160 lira idari para cezası kesildi.
Bu arada yakalanan sürücülerden birinin aracının kaza yaptığı görüldü.
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