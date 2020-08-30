BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ ARAÇLARIN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMA ANLARI KAMERADA - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ ARAÇLARIN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMA ANLARI KAMERADA
Bayrampaş'da düğün konvoyundaki sürücüler otomobilleri ile yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye attı.
Bayrampaş'da düğün konvoyundaki sürücüler otomobilleri ile yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye attı.
Olay, O-3 Otoyolu Bayrampaşa mevkii Edirne istikametinde önceki gün meydana geldi. Düğün konvoyundaki iki otomobil, zikzaklar çizerek ilerledi. Üç şeridi kapatan konvoydaki araçlar da diğer sürücüler için büyük tehlike oluşturdu. Zikzak çizen otomobil ve konvoyun yolun 3 şeridini birden yavaşlatması trafikteki bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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