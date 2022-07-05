BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TRAFİK MAGANDALARINA 6 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TRAFİK MAGANDALARINA 6 BİN LİRA CEZA

05.07.2022 11:31

BAYRAMPAŞA'da düğün konvoyundaki trafik maganları kazaya neden oldu.

BAYRAMPAŞA'da düğün konvoyundaki trafik maganları kazaya neden oldu. Kaza trafikteki bir başka sürücü tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kimlikleri tespit edilen 4 sürücüye toplam 6 bin 160 lira idari para ceza uygulandı.

Bayrampaşa O3 bağlantı yolu hal istikametinde geçtiğimiz cuma günü düğün konvoyundaki 4 otomobil sürücüsü kural dışı hareketlerle trafiği tehlikeye soktu. Sürücüler yüksek müzik eşliğinde, araçların cam ve açılır tavanından çıkarak ve otoyolda zikzak çizerek ilerledi. Konvoydaki otomobillerden biri aniden durunca, bir başka otomobil arkadan çarptı. Bu sırada açılır tavandan sarkarak müzik eşliğinde dans eden kişi, düşme tehlikesi atlattı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANINCA YAKALANDILAR

Trafik magandalığı bir başka trafik sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada yayınlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, trafik magandalarının kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Trafiği tehlikeye sokan kişilerin 34 FFB 327 plakalı araç sürücüsü Dilovan Ş., 34 AEP 088 plakalı araç sürücüsü Zafer Ö., 34 BGA 743 plakalı araç sürücüsü Ömer Ç. ve 34 DVY 751 plakalı araç sürücüsü Ömer Ş. olduğunu tespit etti. Dilovan Ş.'ye 'Trafiği yavaşlatmak' maddesinden 196 lira, 'Makas atmak' maddesinden 1823 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 lira ve 'Arka plaka takmamak' maddesinden 750 lira olmak üzere 2 bin 965 lira cezai işlem uygulandı. Diğer sürücülerden Zafer Ö. ve Ömer Ç.'ye 'Trafiği yavaşlatmak' maddesinden 196 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 392'şer lira, Ömer Ş.'ye 'Trafiği yavaşlatmak' maddesinden 196 lira, 'Yakın takip' maddesinden 196 lira, 'Makas atmak' maddesinde 1823 lira, 'Saygısızca araç kullanmak' maddesinden 196 lira olmak üzere 2 bin 411 lira para cezası verildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TRAFİK MAGANDALARINA 6 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TRAFİK MAGANDALARINA 6 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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