Bayrampaşa'da düğünde çıkan istek şarkı kavgasında gelin ile bazı davetliler darbedildi - Son Dakika
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Bayrampaşa'da düğünde çıkan istek şarkı kavgasında gelin ile bazı davetliler darbedildi

29.09.2022 11:04

Bayrampaşa'da düğünde istek şarkı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada gelin ile bazı davetliler darbedildi.

Bayrampaşa'da düğünde istek şarkı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada gelin ile bazı davetliler darbedildi.

Alınan bilgiye göre, gece Kocatepe Mahallesi Yel Sokak'taki mekanda yapılan Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı konusunda gerginlik çıktı.

Oyun pistinde gelin ile damat tarafı arasında başlayan gerginlik, tekme tokatlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışanları polis merkezine götürdü.

Polis merkezinde tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki taraf arasında çıkan kavgada gelinin de darbedilmesi yer alıyor.

YORUMLAR
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Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜNDE İSTEK PARÇA KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜNDE İSTEK PARÇA KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ
Kaynak: AA

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da düğünde çıkan istek şarkı kavgasında gelin ile bazı davetliler darbedildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da düğünde çıkan istek şarkı kavgasında gelin ile bazı davetliler darbedildi - Son Dakika
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