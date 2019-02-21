Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Düzenlenen Atatürk Kır Koşusu'nda Rekor Sayıda Öğrenci Katıldı

Bayrampaşa'da Düzenlenen Atatürk Kır Koşusu'nda Rekor Sayıda Öğrenci Katıldı

1 saat önce

Bayrampaşa'da gençleri spora teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen okullar arası Atatürk Kır Koşusu'na bu yılda rekor sayıda öğrenci katıldı.

Bayrampaşa'da Düzenlenen Atatürk Kır Koşusu'nda Rekor Sayıda Öğrenci Katıldı, System.String[]
Bayrampaşa'da gençleri spora teşvik etmek amacıyla her yıl düzenlenen okullar arası Atatürk Kır Koşusu'na bu yılda rekor sayıda öğrenci katıldı. Koşuda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyalarını ilçede görev yapan okul müdürleri verdi.

Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullar arası 'Atatürk Kır Koşusu' düzenlendi. Bayrampaşa Şehir Parkı'nda yapılan koşuya küçük kızlar ve erkekler, yıldız kızlar ve erkekler, genç kızlar ve erkekler olmak üzere 6 kategoride öğrenciler kıyasıya yarıştı. Madalya kazanabilmek için ter döken gençler birinci gelebilmek için uğraş verdi.

Yarışmada birinciliği küçük kız kategorisinde Esmanur Eşin, küçük erkekte ise İshakcan Uğurlu alırken, geçtiğimiz yıl yapılan yıldız kategorisinde birinci olan Betül Erol bu yıl genç kadın kategorisinde birinci gelerek başarılarına bir yenisini ekledi. Yıldız kategorisinde kızlarda Ece Yıldırım birinci olurken, erkeklerde Abdülkadir Yuca ipi göğüsledi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler bireysel olarak madalya alırken, okul branşında kupaya layık görüldü. Ödüllerini ilçede görev yapan okul müdürlerinden alan gençler bu anları fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi.

" İleride hedefim hoca olmak"

Yıldız Erkekler kategorisinde birinci olan ve ileride antrenör olmak istediğini belirten Abdülkadir Yuca, "Bu zamanı uzun zamandır bekliyordum, bundan önce de yarışlar oldu ama buna daha fazla hazırlanmıştık. Birinci geldim sevinçliyim, her günüm antrenman yaparak geçti, bir gün boş durmadım. İleride hoca olmayı düşünüyorum Allah nasip ederse şu an için o yönde çalışmalar yapıyorum" dedi.

"Okulumu burada başarıyla temsil ederek birinci oldum"

Genç Kadınlar Kategorisinde birinci olan Betül Erol, " Okulumu burada başarıyla temsil ederek birinci oldum kendimi çok mutlu hissediyorum güzel bir duygu bu. Daha önceden bu koşuya hazırlanmıştım o yüzden emeğimin karşılığını aldım. Yaklaşık olarak bir kilometre koştuk" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:59 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Bayrampaşa, Güncel
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