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BAYRAMPAŞA'da 4 katlı binanın 4. katında bulunan dairenin elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın 4. katından bulunan dairenin elektrik kontağından çıkan yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çıkan yangında dumanda etkilenen bir kişiye olay yerinden müdahale edildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.

Yangın çıkan evin yanında oturduğunu söyleyen Nihat Arslan, 'Aşağı doğru inerken dumanı gördüm. Evdekiler çoraplarla dışarı çıkmışlar. Yukarı çıktım bende ama çok yoğun duman vardı. Bir saniye bile durulmazdı. İçerde insan var sandım ben ama daha önce daireyi boşaltmışlar. Yangının kombiden çıktığını söylüyorlar dedi.