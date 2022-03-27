Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

27.03.2022 13:59

Edinilen son dakika haberine göre BAYRAMPAŞA'da 4 katlı binanın 4. katında bulunan dairenin elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

BAYRAMPAŞA'da 4 katlı binanın 4. katında bulunan dairenin elektrik kontağından çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın 4. katından bulunan dairenin elektrik kontağından çıkan yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çıkan yangında dumanda etkilenen bir kişiye olay yerinden müdahale edildi. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.

Yangın çıkan evin yanında oturduğunu söyleyen Nihat Arslan, 'Aşağı doğru inerken dumanı gördüm. Evdekiler çoraplarla dışarı çıkmışlar. Yukarı çıktım bende ama çok yoğun duman vardı. Bir saniye bile durulmazdı. İçerde insan var sandım ben ama daha önce daireyi boşaltmışlar. Yangının kombiden çıktığını söylüyorlar dedi.

Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA 1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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