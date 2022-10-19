BAYRAMPAŞA'DA EMEKLEYEREK CEP TELEFONUNU ÇALDI - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA EMEKLEYEREK CEP TELEFONUNU ÇALDI

19.10.2022 09:24

BAYRAMPAŞA'da, bir hırsız girdiği lokantada tezgah üstünde duran cep telefonunu çömelip emekleyerek çaldı.

BAYRAMPAŞA'da, bir hırsız girdiği lokantada tezgah üstünde duran cep telefonunu çömelip emekleyerek çaldı.

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde 15 Ekim Cumartesi günü saat 17.45 sıralarında yüzünde cerrahi maske olan bir şüpheli, lokantada tezgah üzerinde duran cep telefonunu fark etti. Bir süre lokanta dışında çevreyi gözetleyen hırsız, çalışanların da dalgınlığından yararlanarak içeri girdi. Lokantaya girdikten sonra çömelen hırsız, emekleyerek tezgahın önüne kadar geldi. Hırsız, tezgaha uzanarak cep telefonu aldıktan sonra, dışarı çıkıp koşarak uzaklaştı. Lokantanın sipariş hattı için kullanılan telefonun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise ihbarda bulundu. Yaşanan hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasının kayıtlarına girdi. Görüntüde şüphelinin lokanta önünden geçerek pencereden içeriye baktığı görülüyor. Bir süre sonra lokantaya giren hırsız, tezgah çömelip, etrafı kontrol etti. Emekleyerek tezgaha doğru ilerleyen hırsız cep telefonu çalarak kaçıyor.

Kaynak: DHA
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Bayrampaşa, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA EMEKLEYEREK CEP TELEFONUNU ÇALDI - Son Dakika

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