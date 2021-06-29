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Bayrampaşa'da eşini defalarca bıçaklayan kocanın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

Bayrampaşa'da eşini defalarca bıçaklayan kocanın tahliye talebi reddedildi

29.06.2021 16:24
Bayrampaşa'da eşini defalarca bıçaklayan kocanın tahliye talebi reddedildi, System.String[]

BAYRAMPAŞA'da gördüğü şiddetten kaçarak, annesinin evine taşınan ve boşanma davası açan eşi Aleyna Tülay Taş'ı alışverişe çıktığı sokakta defalarca bıçakladığı gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Okan Taş, hakim karşısına çıktı.

BAYRAMPAŞA'da gördüğü şiddetten kaçarak, annesinin evine taşınan ve boşanma davası açan eşi Aleyna Tülay Taş'ı alışverişe çıktığı sokakta defalarca bıçakladığı gerekçesiyle 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Okan Taş, hakim karşısına çıktı. Okan Taş savunmasında, şikayetçinin kendisiyle tahrik edici konuştuğunu iddia etti. Mahkeme, sanık avukatının tahliye talebini kaçma ihtimali nedeniyle reddederek, duruşmayı erteledi. Aleyna Tülay Taş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eşi tarafından tam 16 bıçak darbesi ile yaralandığını belirtti.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Okan Taş Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, şikayetçi Aleyna Tülay Taş geldi. Duruşmaya, taraflar dışında izleyici alınmadı.

AVUKATI TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Sanık Okan Taş savunmasında şikayetçinin olay günü kendisiyle tahrik edici şekilde konuştuğunu iddia etti. Sanık avukatı, müvekkilin boşanma davası açtığını ve tahrik altında hareket ettiğini belirterek suç vasfının değişmesi ihtimali nedeniyle tutuksuz yargılanmasını talep etti.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİŞikayetçi Aleyna Tülay Taş ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın kaçma ihtimali nedeniyle tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

"TAM 16 BIÇAK DARBESİ VAR"Duruşma sonrasında Aleyna Tülay Taş, adliye önündeki meydanda basın mensuplarına açıklama yaparak, "2 Nisan günü kızıma bir şeyler almak için dışarı çıkmıştım. Caddede bir anda, arkamdan gelerek, bıçağını gösterdi. Günlerdir benim dışarıya çıkmamı beklediğini söyledi. Beni sürükleyerek, sokağa soktu ve o sırada bıçaklamaya başladı. Tam 16 tane bıçak darbesi var. Daha sonrasında hastane süreci geçirdim. İki kez kalbim durdu, akciğerim söndü. Tedavi süreci sonrası kendisi zaten tutuklanmıştı. Şu an ilk duruşma görüldü. Hakim duruşmanın 21 Ekim'e ertelenmesine, sanığın tutuklu yargılanmasına karar verdi. Duruşmaya kendisi görüntülü olarak katıldı. İfadesinde, benim onu aldattığımı iddia etti. Fakat elinde hiçbir kanıt olmadığı için hakim kanıt sordu. Şikayetçiyim" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİOlay, 2 Nisan 2021 günü, saat 16.30'da gerçekleşti. 1,5 yıldır evli olduğu eşi Okan Taş'tan gördüğü şiddet nedeniyle annesinin evine taşınan Aleyna Tülay Taş, olay günü kızı için alışveriş yapmak için sokağa çıktı. Ancak sokakta kendisini bekleyen eşi Okan Taş tarafından defalarca bıçaklandı. Olay yerinden kaçan Okan Taş, polis tarafından yakalandı. Okan Taş, çıkarıldığı hakimlikçe 3 Nisan 2021'de tutuklandı. İddianamede, şikayetçi Aleyna Tülay Taş'ın Muratpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde yürüdüğü sırada şüpheli Okan Taş'ın arkasından gelerek, elindeki 12 cm uzunluğundaki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı anlatıldı. Şikayetçinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı ifade edilen iddianamede, şüpheli Okan Taş'ın savunmasına yer verildi. Şüpheli Okan Taş, sokakta yürürken tesadüfen şikayetçiyle karşılaştığını, bir anlık sinirle elindeki bıçakla bacak ve sırt kısmına vurduğunu, öldürme kastının olmadığını ve pişman olduğunu öne sürdü. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Okan Taş'ın "Eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADAOkan Taş'ın eşini bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına da yansımıştı. Görüntülerde Okan Taş'ın eşinin kolundan tutarak sürüklemeye çalıştığı, Tülay Taş'ın direnmesi üzerine de elindeki bıçakla defalarca bıçakladığı, yere düşen Aleyna Tülay Taş'ı yerde de bıçaklamaya devam ettiği görülüyor.

Bayrampaşa'da eşini defalarca bıçaklayan kocanın tahliye talebi reddedildi
Bayrampaşa'da eşini defalarca bıçaklayan kocanın tahliye talebi reddedildi

Bayrampaşa, İstanbul, Mahkeme, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da eşini defalarca bıçaklayan kocanın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika


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