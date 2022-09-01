Bayrampaşa'da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bayrampaşa'da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı... O anlar kamerada

01.09.2022 21:43

Bayrampaşa'da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı... O anlar kamerada Otomobil camından ateş edildiği anlar kamerada İstanbul Fırıncılar Odası'nın eski başkanı Fahri Özer, Bayrampaşa'da otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı.

Bayrampaşa'da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı... O anlar kamerada

Otomobil camından ateş edildiği anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Fırıncılar Odası'nın eski başkanı Fahri Özer, Bayrampaşa'da otomobilden açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, sahte plakalı bir otomobilin camından çıkan şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen İstanbul Fırıncılar Odası'nın eski başkanı Fahri Özer'e ateş açtı. Mermilerden biri Özer'in bacağına isabet etti. Şüpheli şahıs ve beraberindekiler geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu yaralanan Özer ise sekerek uzaklaşmaya çalıştı. Silah seslerinin duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Özer, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşananları anlatan Fikret Ilgaz, "7 - 8 el silah sesi duyduk, hemen dışarı çıktık. Yaralanan abi de benim hastamdı. Orada yaralandı, biz müdahale ettik. Ambulansta hemen geldi. Olay bu şekilde yaşandı. Ne olduğunu anlamadık ilk başta. Araba ile gelip 7-8 el ateş ettiler. Sonrasında da kaçıp gittiler, yüzlerini görmedik. Yaralının durumu iyiydi. Ama herkes panik oldu. Ufak bir sıyrıktı, ayağına isabet etti. Şu an durumu iyi. Ben aramıştım, konuştum kendisi ile iyi durumu" dedi. Olay yerinde incelemeleri yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

İstanbul Fırıncılar Odası, Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da eski fırıncılar odası başkanına silahlı saldırı... O anlar kamerada - Son Dakika
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