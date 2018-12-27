Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı (1)
1 saat önce
Bayrampaşa TEM Bağlamtı yolunda et yüklü TIR bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Bayrampaşa TEM Bağlamtı yolunda et yüklü TIR bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. TIR şoförü Özgür Uğurlu ve yanında bulunan İbrahim Polat araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Devrilen tır
-Trafikten görüntü - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:14 Kaynak: DHA
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