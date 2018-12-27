Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı (1)
1 saat önce
BAYRAMPAŞA TEM Bağlantı yolunda et yüklü TIR bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
BAYRAMPAŞA TEM Bağlantı yolunda et yüklü TIR bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. TIR şoförü Özgür Uğurlu
ve yanında bulunan İbrahim Polat araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden 15 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:28 Kaynak: DHA
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