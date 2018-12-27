Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

42 dakika önce

Konya'dan et yükleyerek İstanbul'a gelen tır sürücüsü, Bayrampaşa'da kaza yaptı.

Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'dan et yükleyerek İstanbul'a gelen tır sürücüsü, Bayrampaşa'da kaza yaptı. Yan yatan tırda sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.

Kaza, Bayrampaşa ilçesi hal yolu istikametinde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan et yükleyerek İstanbul'a gelen tır Bayrampaşa'da kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü Özgür Uğurlu, yoldaki araçlara çarpmamak için bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan tırda sürücü Özgür Uğurlu ve yanındaki İbrahim Polat sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi itfaiye ekiplerinin itinalı çalışmasıyla tırdan çıkartıldı. 2 yaralı 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özgür Uğurlu ve İbrahim Polat'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen aynı şirketin çalışanlarından bir vatandaş, "Araçta 2 kişiler. Hastaneye gittiler. Durumları iyi, sıkıntı yok. Tır et yüklü, Konya'dan geliyorlardı Bayrampaşa'ya" dedi.

Kazayı karşı şeritten görerek gelen başka bir vatandaş ise "Gelirken savruldu. Bir baktım yıkıldı. Bir ses geldi biz de hemen çektik sağ tarafa. Hemen koştuk buraya geldik. Allah'tan şoföre bir şey olmadı. Şoförün şu an durumu iyi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeden arkadaşlar geldi. 2 kişi vardı içinde. İtfaiyeci arkadaşlar geldi sağ olsun müdahale etti. Biz üzüldük. Biz de şoförüz. Biz istiyoruz ki şoför arkadaşlarımıza bir şey olmasın" diye konuştu.

Öte yandan, kaza sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. Yan yatan tırın çekici ekiplerince kaldırılması bekleniyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:42 Kaynak: İHA

İstanbul, Konya, Bayrampaşa, 3. Sayfa
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