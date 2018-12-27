Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

1 saat önce

- Bayrampaşa'da et yüklü tır devrildi: 2 yaralıİSTANBUL - Konya'dan yüklediği etle birlikte İstanbul'a gelen tır sürücüsü, Bayrampaşa'da kaza yaptı.

- Bayrampaşa'da et yüklü tır devrildi: 2 yaralı

İSTANBUL - Konya'dan yüklediği etle birlikte İstanbul'a gelen tır sürücüsü, Bayrampaşa'da kaza yaptı. Yan yatan tırda sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı.
Kaza, Bayrampaşa ilçesi hal yolu istikametinde saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan yüklediği etlerle birlikte İstanbul'a gelen bir tır Bayrampaşa'da kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü Özgür Uğurlu, yoldaki araçlara çarpmamak için bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan tırda sürücü Özgür Uğurlu ve yanındaki İbrahim Polat sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişi itfaiye ekiplerinin itinalı çalışmasıyla tırdan çıkartıldı. Çıkarılan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şoför Özgür Uğurlu ve yanındaki İbrahim Polat'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen aynı şirketin çalışanlarından bir vatandaş, "Araçta 2 kişiler. Hastaneye gittiler. Durumları iyi, sıkıntı yok. Tır et yüklü, Konya'dan geliyorlardı Bayrampaşa'ya" dedi.
Kazayı karşı şeritten görerek gelen başka bir vatandaş ise, "Gelirken savruldu. Bir baktım yıkıldı. Bir ses geldi biz de hemen çektik sağ tarafa. Hemen koştuk buraya geldik. Allah'tan şoföre bir şey olmadı. Şoförün şu an durumu iyi hastaneye kaldırıldı. İtfaiyeden arkadaşlar geldi. 2 kişi vardı içinde. İtfaiyeci arkadaşlar geldi sağ olsun müdahale etti. Biz üzüldük. Biz de şoförüz. Biz istiyoruz ki şoför arkadaşlarımıza bir şey olmasın" diye konuştu.
Öte yandan, kaza sonrasında trafik yoğunluğu yaşandı. Yan yatan tırın çekici ekiplerince kaldırılması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:37 Kaynak: İHA

Konya, Bayrampaşa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis

Hayvansever Kadın, Tepkilere Rağmen Bahçesinde 16 Köpek Besliyor 3.5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:10:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Et Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]