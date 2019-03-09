Bayrampaşa'da Ev Yangını

Bayrampaşa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bayrampaşa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Beyaz Lale Sokak'taki 3 katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Apartmanda bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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