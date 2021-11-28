Yanan dükkandan görüntü

Soğutma çalışması Bayrampaşa'da evcil hayvan mağazasında çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da, 3 katlı binanın giriş katında bulunan evcil hayvan mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan evcil hayvan mağazasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sokakta güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çok sayıda kuşun öldüğü belirlendi.