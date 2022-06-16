Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı

16.06.2022 11:59
Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı

BAYRAMPAŞA'da 7 yabancı uyruklu İtalya'ya götürülme vaadiyle evde rehin alındı.

BAYRAMPAŞA'da 7 yabancı uyruklu İtalya'ya götürülme vaadiyle evde rehin alındı.  Polis ekipleri, rehinleri operasyonla kurtarırken yine yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa A.K, İ.A, S.C, A.H. ve M.Ş. isimli Afganistan uyruklu 5 şüpheli Pakistan ve Bangladeş uyruklu 7 kişiyi, 'İtalya'ya gitmenize yardımcı olacağız' vaadiyle dün Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evde topladı. Şüpheliler, gelen kişilerin önce telefon ve paralarını gasp ederken, bıçakla tehdit ederek rehin aldı. Şüpheliler rehin aldıkları kişilerin yakınlarını arayarak 2 bin Euro fidye istedi. Rehinelerden birinin arkadaşı durumu polise bildirdi. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 rehineyi kurtardı.Operasyonda Afgan 5 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kasatura, 2 adet bıçak, gasp sonucu elde edildiği değerlendirilen 3 adet cep telefonu ele geçirildi.  Şüpheliler, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'gasp, yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi.


Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı
Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı
Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı
Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı
Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı
Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı
YORUMLAR
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Bayrampşa'da rehine operasyonu: 7 kişi kurtarıldı Bayrampşa'da rehine operasyonu: 7 kişi kurtarıldı BAYRAMPAŞA'DA EVDE REHİN ALINANLAR KURTARILDI BAYRAMPAŞA'DA EVDE REHİN ALINANLAR KURTARILDI
Kaynak: DHA

Bayrampaşa, Afganistan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da evde rehin alınanlar kurtarıldı - Son Dakika
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