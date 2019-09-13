Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla geldiler; 1,7 milyon lirayı gasp ettiler
1 saat önce
İstanbul DHABayrampasa 'da "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptılar.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:59 Kaynak: DHA
DHA
Bayrampasa 'da "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptılar.
Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy
'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa
'ya para çekmeye geldi. Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "Evleniyoruz" yazısı yazılı bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı. Paranın Hadimköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü
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Olay yerinden görüntü
Polisten görüntü
Görgü tanıklari ile roportaj
Gaspa uğrayan aractan goruntu
Diger detaylar
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