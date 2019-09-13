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Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla geldiler, 1.7 milyon lirayı gasp ettiler

Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?