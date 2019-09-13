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Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla geldiler; 1,7 milyon lirayı gasp ettiler

25 dakika önce

İstanbul DHABayrampasa 'da "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptılar.

İstanbul DHA

Bayrampasa 'da "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptılar.

Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi. Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "Evleniyoruz" yazısı yazılı bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı. Paranın Hadimköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bayrampaşa'da evleniyoruz yazılı araçla geldiler; 1,7 milyon lirayı gasp ettiler

Bayrampaşa, Hadımköy, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:17 Kaynak: DHA
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