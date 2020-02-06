Bayrampaşa'da fabrikanın kazanı patladı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da fabrikanın kazanı patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Bayrampaşa'da fabrikanın kazanı patladı: 1 yaralı

6 saat önce

Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi.

Bayrampaşa'da fabrikanın kazanı patladı: 1 yaralı, System.String[]

Bayrampaşa'da çamaşır yıkama fabrikasının buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi yaralandı.


Olay, saat 00.45 sularında Bayrampaşa Orta Mahalle Maltepe Caddesi'ndeki çamaşır yıkama fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamaşır yıkama fabrikasındaki buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle patlayan kazanda yangın çıktı, patlamada 1 işçi yaralandı.


Patlamanın ihbarı edilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangını kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yaptı.


Patlama nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.


Patlama sesiyle uyandıklarını belirten yüklemeye gelen şoför, "Biz uyuyorduk, büyük bir gürültüyle uyandık. Baktık, kazan patlamış, itfaiyeye haber verdik. Sonra bir kişi yaralanmış ama hafif yaralı" dedi. - İSTANBUL

Orta Mahalle, Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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