BAYRAMPAŞA'DA FECİ KAZA 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI - Son Dakika

Kaza, öğleden sonra Hal-Otogar yolunda meydana geldi. İki kişinin üzerinde bulunduğu motosiklet ile 34 DSY 860 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan 2 kişi demir bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından ölen kişinin cansız bedeni hastane morguna götürüldü. Polis, kaya ilişkin soruşturma başlattı.

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