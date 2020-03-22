Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı - Son Dakika

Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı

6 saat önce

Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı Kaza yapan otomobillere çarpan araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı Bayrampaşa O3 Karayolu'nda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, arkadan gelen başka bir otomobil çarparak takla attı.

Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı

Kaza yapan otomobillere çarpan araç takla attı: 1'i ağır 4 yaralı

İSTANBUL - Bayrampaşa O3 Karayolu'nda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, arkadan gelen başka bir otomobil çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, yaşanan feci kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarından Bayrampaşa O3 Karayolu Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi istikametinde ilerleyen bir otomobile başka bir araç arkadan hafif bir şekilde çarptı. Kaza sonrasında sürücüler dörtlülerini yakarak, kazayla ilgili tutanak tutmak için aşağıya indi. Sürücüler yolun ortasında konuştuğu sırada olanlar oldu.

Kaza yapan otomobillere başka bir araç çarparak takla attı

Sürücüler iki otomobilin arasında konuşmayı sürdürdüğü sırada, arkadan gelen 34 BTP 579 plakalı otomobilin, kaza yapan araçlara çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

O3 Karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alarak O3 Karayolunu Vatan Caddesi istikametine trafiğe kapattı. Yaşanan feci kazada, yolda konuşan iki sürücüden biri, iki otomobilin arasında kalarak ağır yaralandı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolu yapılan Çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı.

Kaza yapan otomobillere başka bir aracın çarptığı anlar kamerada

O3 Karayolunda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, başka bir aracın hızla çarptığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerdi, kazaya karışan araç sürücülerinin yolda konuştukları ve o sırada otomobilin hızlı bir şekilde çarparak takla attığı görülüyor.

Bayrampaşa'da feci kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:01 Kaynak: İHA

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