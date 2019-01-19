Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Feci Olay: 3 Ölü

Bayrampaşa'da Feci Olay: 3 Ölü

49 dakika önce

Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çalışan 3 işçi kaldıkları odada zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da Feci Olay: 3 Ölü, System.String[]
Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çalışan 3 işçi kaldıkları odada zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde işçilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenilirken, incelemeler sonucu tekstil atölyesi belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Olay, dün akşam saat 18: 00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Terazidere Mahallesi Gürsoy Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında bulunan bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yıldız'dan haber alınamaması üzerine, arkadaşları iş yerini kontrol etmeye gitti.

Arkadaşları fark etti

İş yeri çalışanları arkadaşlarının hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, atölye içerisinde yaptıkları incelemelerde Hakan Güneş, Cuma Çiftçi ve Yakup Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından iş yerinin kapısı belediye ekipleri tarafından mühürlendi. İşçilerin atölye içerisinde bulunan sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatlarını kaybettiklerini öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Yakup Yıldız, İşçi, Bayrampaşa, 3. Sayfa
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