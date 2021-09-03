Bayrampaşa'da, freni boşalan kamyonet park halindeki 2 aracın üstüne devrildi - Son Dakika

Hasar oluşan kamyonet ve otomobillerin kaldırılması için çekici çağrıldı.

Sürücüsünün araçtan inmesinin ardından bir anda freni boşalan kamyonet, önündeki boşluktan düşerek, ön tarafta bulunan park halindeki 2 otomobilin üstüne devrildi.

Alınan bilgiye göre, Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi Doyran Sokak'ta giden 34 YPM 30 plakalı kamyonetin sürücüsü Yasin P, fenalaşması nedeniyle aracını yol kenarına çekti.

Bayrampaşa 'da, sürücüsünün araçtan indiği kamyonet, freninin boşalması nedeniyle park halindeki 2 aracın üstüne devrildi.

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