Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılıyor

Bayrampaşa'da Geçersiz Oylar Yeniden Sayılıyor

1 saat önce

İstanbul - BAYRAMPAŞA'DA GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILIYOR (ek görüntüyle)İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı.

İstanbul - BAYRAMPAŞA'DA GEÇERSİZ OYLAR YENİDEN SAYILIYOR (ek görüntüyle)

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye başkanlığı geçici seçim sonuçlarına AK Parti'nin itirazı üzerine 7 ilçede geçersiz oyların sayımına başlandı. Geçersiz oyların sayımına ilçe seçim kurullarında sabah saatlerinde başlandı. Sayım işlemleri devam ederken partililerde ilçe seçim kurulları önünde bekliyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:59 Kaynak: DHA

AK Parti, DHA, İstanbul, Güncel
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