Bayrampaşa'da gürültü tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Bayrampaşa'da gürültü tartışması kanlı bitti

6 saat önce

Bayrampaşa'da çıkan sokak tartışmasında 11 yaşındaki bir çocuk vurularak öldürüldü.

Bayrampaşa'da gürültü tartışması kanlı bitti, System.String[]

Bayrampaşa'da çıkan sokak tartışmasında 11 yaşındaki bir çocuk vurularak öldürüldü. Katil zanlıları yakalanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Olay, 2 Şubat günü saat 02.50 sıralarında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Selimiye Caddesi Kıyı Sokak Cevdet Paşa Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarılan bir kişi, kendilerini uyaran kişilerle kavga ettikten bir saat sonra elinde silahla olay yerine tekrar gelerek etrafa kurşun yağdırdı. Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler tartıştığı aileden olan 11 yaşındaki Sinan Üstünalp'e isabet etti. 11 yaşındaki çocuk vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Sinan Üstünalp'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce, olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve tanıkların ifadelerinin değerlendirilmesi sonrası olayın şüphelilerinin Oktay C. (27), ve Furkan D. (25) olduğu tespit edildi. Ekipler, şüphelilerinden Furkan D.'yi 7 Şubat günü Bayrampaşa'da kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Furkan D.'nin farklı suçlardan emniyette 22 adet kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Ekiplerin çalışmaların neticesinde olayın şüphelilerinden Oktay C. ise 14 Mart günü yakalanarak emniyete götürüldü. Oktay C.'nin Hırsızlık, Kasten Yaralama, Mala zarar verme suçlardan çok sayıda suç kaydı, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı aranmasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay C. de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelilerin olay yerine bir araçla geldikleri, aracın içerisinden ateş açıldığı ve şüphelilerin aynı araçla hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Selimiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:17 Kaynak: İHA

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