BAYRAMPAŞA'DA GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VURULMA ANI KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VURULMA ANI KAMERADA - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VURULMA ANI KAMERADA

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'da kendisini sokakta gürültü yapmaması için uyaran mahalle sakinlerine ateş açan ve bu sırada 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'i vurarak öldürmekten aranan şüpheli Oktay C. yakalandı.

BAYRAMPAŞA'DA GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VURULMA ANI KAMERADA, System.String[]
BAYRAMPAŞA'da kendisini sokakta gürültü yapmaması için  uyaran mahalle sakinlerine ateş açan ve bu sırada 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'i vurarak öldürmekten aranan şüpheli Oktay C. yakalandı. Şüphelinin 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca 3 mahkeme tarafından arandığı ortaya çıktı. Şüpheli Oktay C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayrampaşa, Cevatpaşa mahallesi, Selimiye caddesi, Kıyı sokak üzerinde 2 Mart 2020 tarihinde meydana gelen olay, görgü şahitlerinin ifadesine göre şöyle gelişti; Mahallede gürültü yaptıkları için mahalle sakinleri ile tartışan Oktay C. ve yanında bulunan arkadaşları darp edileceklerini düşünerek olay yerinden kaçtı. Ancak aradan bir saat geçtikten sonra geri dönen şüpheliler, bir otomobilin içinden halen sokakta olan mahalle sakinlerine doğru ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden hızla kaçarlarken, bu sırada vücuduna mermi isabet eden 12 yaşındaki Sinan Üstünalp hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda olayda silah kullanan şüpheli Oktay C. ile arkadaşı Selçuk I. gözaltına alındı. Oktay C.'nin daha önceden hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından polise geliş kaydı olduğu, ayrıca hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 3 ayrı mahkeme tarafından da arandığı ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Oktay C. adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan Selçuk I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha önce de olayla ilgili olarak Furkan D.'nin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

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-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-Arşiv


- İstanbul
Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:44 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: BAYRAMPAŞA'DA GÜRÜLTÜ TARTIŞMASINDA 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VURULMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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