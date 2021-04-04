BAYRAMPAŞA'DA HAFRİYAT KAMYONU DEHŞETİ 7 OTOMOBİLE ÇARPARAK DURDU - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, sokakta park halindeki 7 otomobile çarparak durabildi. Otomobillerde hasar oluşurken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Kadife Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, girdiği sokakta yokuş aşağı inen hafriyat kamyonunun freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, sokakta park halindeki 7 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 otomobilde büyük, 5 otomobilde ise hafif hasar oluştu.

GELDİĞİMDE KAMYON ARACIN ÜSTÜNDEYDİ

Kazada otomobili hasar gören Fatih Aziz, Haberim yoktu sokağa geldiğimde kamyon aracın üstündeydi. Önce birkaç araca vurmuştu. Söylediklerine göre freni boşalmış. Herhangi bir yalanma olmadı. Aşağıdan gelmiş, ben geldiğimde zaten arabamın üstündeydi, önüne de bir arabayı almıştı dedi.

BİZİM EVE DE GİREBİLİRDİ

Sokakta bulunan apartmanın giriş katında oturan Ceyda Alat ise, Bir anda bir gümbürtü geldi. Giriş katında oturuyoruz, evin içine girdi sandık. Sonra bir çıktık bütün arabalar pert. Bizim şahsi aracımız da perte çıktı. Toplamda 7 araç hasar gördü. Pert olan 2 araç var, kalanları hasarlı. Bizim eve de girebilirdi, çok yakında duruyordu. Köpek korkudan saatlerce içeri giremedi. Bu hasarı kim karşılayacak bilmiyorum ama bir şey yapılmadı ifadelerini kullandı.