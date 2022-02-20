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Bayrampaşa'da "Hamsi ve Kültür Festivali" renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Bayrampaşa'da "Hamsi ve Kültür Festivali" renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı

20.02.2022 23:46

Bayrampaşa'da "Hamsi ve Kültür Festivali" renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı Bayrampaşa'da düzenlenen 'Hamsi ve Kültür Festivali'nde vatandaşa 4 ton hamsi ikram edildi.

Bayrampaşa'da "Hamsi ve Kültür Festivali" renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da düzenlenen 'Hamsi ve Kültür Festivali'nde vatandaşa 4 ton hamsi ikram edildi. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi, hem de horon teperek eğlendiler.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen "Hamsi ve Kültür Festivali"nde vatandaşla bu sene 4 ton hamsi dağıtıldı. Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 10 bin vatandaşa ekmek arasında hamsi ikram edildi. Hem mangalda pişirilen hem de yağda kızartılan ekmek arası hamsinin tadına bakmak için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Karadenizli pek çok sanatçının ve İsmail Türüt'ün de sahne aldığı festivalde vatandaşlar hem hamsi yedi hem de horon teperek eğlendi.

Hamsi ve Kültür Festivali'nde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali'ni her yıl yapıyoruz. Pandemi münasebetiyle ara vermiştik. Geçen yıl yaptık, bu yıl da yapıyoruz. Büyük bir coşku var. Ortalama 4 ton hamsimiz vardı. Onları da 10 bin vatandaşımıza dağıtacağız inşallah. Şarkıcılarıyla, türkücüleriyle yöreyi komple temsil edeceğiz. Bugün güzel kültür festivalinde akşama kadar eğlence, horon yapacağız. Halay çekilecek. Tulumcu gelecek. Kemençeciyle beraber inşallah şen şakrak bir şekilde bugün hamsi festivalini doya doya yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

Hamsilerin Karadeniz'den geldiğini belirten aşçı Ferhat Gümüşten, "Bu mesleği 10 senedir yapıyorum. Bayrampaşa Belediyemize bugün 4 ton hamsi dağıtacağız. 10 binin üzerinde insan bekliyoruz. Bitirmeye çalışacağız. Bayrampaşalı halk bugün hamsiye doyacak. Hamsilerimiz bizzat Karadeniz'den geldi. Dün tutuldu, bugün buraya geldi, temizlendi ve hemen halkımıza dağıtacağız" ifadelerine yer verdi.

Böyle etkinlikleri çok sevdiğini belirten Pınar Şamlı ise, "Burada oturuyorum. Çok yakınım zaten, burada faaliyetler olduğunda buraya geliyorum çünkü bu manevi atmosferde olmayı çok seviyorum. Arkadaşlarım, komşularım burada oluyor. Tanımadığım insanlarla tanışma fırsatı buluyorum ve çok seviyorum" dedi.

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Bayrampaşa, Karadeniz, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bayrampaşa'da 'Hamsi ve Kültür Festivali' renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da "Hamsi ve Kültür Festivali" renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
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