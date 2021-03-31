Bayrampaşa'da hediyelik eşya dükkanın deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bayrampaşa'da hediyelik eşya dükkanının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kartaltepe Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında yer alan hediyelik eşya dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Depodaki yangını fark eden vatandaşlar, binayı tahliye etti.

İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle depo ile binada hasar oluştu.