Bayrampaşa'da hemşireyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da hemşireyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Bayrampaşa'da özel bir hastanede görev yapan yoğun bakım hemşiresini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da özel bir hastanede görev yapan yoğun bakım hemşiresini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Bayrampaşa'daki özel bir hastanede bir hemşirenin silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren kişinin, down sendromlu çocuğunu tedavi ettirmek için hastaneye getiren E.A. olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, şüpheli E.A'nın, çocuğunun kalp hastalığı nedeniyle Bağcılar'daki bir hastaneye başvurduğu, daha sonra tedavisinin devamı için Bayrampaşa'daki olayın meydana geldiği hastaneyi telefonla arayarak, çocuğunu getireceğini söylediği görevlilerle tartıştığı belirlendi. Daha sonra hastaneye gelen E.A'nın, görevlilerle yeniden tartıştığı, yaşanan kavga sırasında yanındaki silahla hemşire İ.Y'yi yaraladığı tespit edildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan hemşirenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan E.A. "kasten yaralama" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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