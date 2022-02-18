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BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ

18.02.2022 08:35

BAYRAMPAŞA'da, girdikleri iş yerinden raflarıyla birlikte sigaraları çalan hırsızlık şüphelileri, alarm sesine uyanıp, kendilerini cep telefonuyla kayda alan mahalle sakinine, Sanane ki senin mi şeklinde pişkince tepki gösterdi.

BAYRAMPAŞA'da, girdikleri iş yerinden raflarıyla birlikte sigaraları çalan hırsızlık şüphelileri, alarm sesine uyanıp, kendilerini cep telefonuyla kayda alan mahalle sakinine, Sanane ki senin mi şeklinde pişkince tepki gösterdi. Şüphelilerin gösterdikleri tepki cep telefonu kamerasına, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün, saat 04.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Otomobil ile sokağa gelen şüpheliler, iş yerine girmek için yaptıkları ilk denemelerinde sokaktan geçenleri görünce uzaklaştılar. Bir süre sonra tekrar gelen şüpheliler, iş yerinin güvenlik kamera açısını değiştirdikten sonra kapıyı kırarak içeriye girdi. Şüpheliler, raflarıyla birlikte sigaraları çalıp, araçlarının bagajına koydu. İş yerinin alarm sesine uyanan bir mahalle sakini, yere dökülen sigara paketlerini toplayan şüphelileri cep telefonu kamerasına kaydetmeye başladı. Şüphelilerden biri, kayıt alan kişiye dönerek, Sanane ki senin mi şeklinde pişkince tepki gösterdi. Şüpheliler, ardından araçlarına binerek, uzaklaştı.

Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Oğuz Demir, Saat 03.43 gibi bana alarm sisteminden uyarı geldi, iş yerinizde hırsızlık teşebbüsü var diye. Hemen polise haber verdim. Polisler geldi. Benim de evim yakındı, çıktım geldim. Geldiğimde emniyet kuvvetleri buradaydı. Olay tamamen bitmişti. Dükkandan sadece tekel ürünleri çaldılar. Sigara rafıyla birlikte. Başka hiçbir şeye dokunmamışlar. Bir de alarm sistemini devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Zararım muhtemelen 12 bin lira ile 15 bin lira arasında dedi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelilerin gösterdikleri tepki cep telefonu kamerasına, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Cep telefonu kamerasına yere düşürdükleri sigaraları toplarken görüntülenen şüphelinin Sanane ki senin mi şeklinde tepki gösterdiği duyuluyor. Güvenlik kamera görüntülerine de şüphelilerin içeri girip, rafıyla birlikte sigaraları kucaklayarak, çalmaları yansıyor.

BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ
BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ
BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ
BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ
BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ
BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ
BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ
BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ
BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ

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Bayrampaşa, Otomobil, Sigara, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLARIN PİŞKİN TEPKİSİ SANANE Kİ SENİN Mİ - Son Dakika
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