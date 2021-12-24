BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ EV SAHİBİNDEN BÖYLE KAÇTI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'da yan yana bulunan 2 eve girdikten sonra ev sahibine yakalanan hırsızlık şüphelisi, önce yaya olarak daha sonra ise taksiye binerek kaçtı. Şüphelinin kaçma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Olay, 07 Aralık Salı saat 22.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yan yana bulunan 2 farklı adrese giren hırsızlık şüphelisi, 2 altın bilezik, 1 akıllı saat ve 1 altın kolye çaldı. Hırsızlık yaptığı yerlerden birinde, ev sahibiyle karşılaşan hırsız, önce yaya olarak daha sonra ise taksiye binerek kaçtı. İhbar üzerine şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şüpheli Y.P., bir gün sonra çalıntı eşyalar ile birlikte Bağcılar Demirkapı Mahallesi'ndeki bir adreste yakalanarak gözaltına alındı. Aynı suçtan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.