BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE DARBEDİLDİ - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE DARBEDİLDİ

19.10.2022 09:15

BAYRAMPAŞA'da, bir zincir marketin çalışanları markette hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şüpheliyi darbetti.

BAYRAMPAŞA'da, bir zincir marketin çalışanları markette hırsızlık yaptığını iddia ettikleri şüpheliyi darbetti.

Kartaltepe Mahallesi'nde önceki akşam bir zincir markette, bir kişi hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanlar tarafından yakalandı. Market çalışanları üçünçü kez hırsızlık yaptığını ileri sürdükleri kişiyi, zorla dışarı çıkardı. Kaçmak isteyen kişi çalışanlar tarafından darbedildi.

Market çalışanlarının hırsızlık şüphelisi olduğu iddiasıyla darbettiği kişinin görüntüleri, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki market çalışanının hırsızlık şüphelisini tuttuğu görülüyor. Şüpheli bağırarak çevredekilerden yardım istiyor. Polis tarafından ifadeleri alınan hırsızlık şüphelisi ve market çalışanlarının Olaya karışan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHESİYLE DARBEDİLDİ - Son Dakika

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