Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Altıntepsi Mahallesi, Akpınar Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü, caddeye dönmek istediği sırada, yolun çalışma yapılan kısmındaki yükseltiye takılarak askıda kaldı. Bulunduğu yerden hareket edemeyen otobüsü, çevredeki vatandaşlar iterek kurtardı. Otobüsün kurtarılma anları, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Otobüsü iterek kurtaranlardan Mustafa Çınar , "Otobüs buradan geçerken takılı kaldı, çıkamadı. Vatandaşlarla birlikte el attık, otobüsü buradan çıkardık. Burayı kazdılar. "Asfalt atacağız" dediler. Atmadılar, bekliyoruz" dedi.

Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da İETT otobüsü çalışma yapılan yolda askıda kaldı - Son Dakika

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