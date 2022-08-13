Trafikteki silahlı kavga kazaya sebep oldu! Şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde uzaklaştı - Son Dakika
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Trafikteki silahlı kavga kazaya sebep oldu! Şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde uzaklaştı

13.08.2022 15:57

İstanbul Bayrampaşa'da trafikteki silahlı kavga kazaya neden oldu. Yaşanan kazanın ardından şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre iki araçta bulunan kişiler arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Seyir halindeki iki araç, Şehit Kamil Balkan Caddesi yol ayrımında kaza yaptı. Kazaya arkadan gelen bir minibüs ile otomobil de karıştı.

ARAÇTAN ÇIKAN KİŞİ SOYUNUP KAÇTI

Daha sonra siyah renkli araçtan çıkan bir kişi soyunarak yarı çıplak şekilde ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavga kaza ile sonuçlandı, bir kişi yarı çıplak halde olay yerinden kaçtı

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Silahlı kavga kaza ile sonuçlandı, bir kişi yarı çıplak halde olay yerinden kaçtı
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Kaynak: DHA

Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafikteki silahlı kavga kazaya sebep oldu! Şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde uzaklaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikteki silahlı kavga kazaya sebep oldu! Şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde uzaklaştı - Son Dakika
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