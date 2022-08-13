Trafikteki silahlı kavga kazaya sebep oldu! Şüphelilerden biri yarı çıplak şekilde uzaklaştı

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Dün akşam saatlerinde Cevatpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre iki araçta bulunan kişiler arasında trafikte silahlı kavga çıktı. Seyir halindeki iki araç, Şehit Kamil Balkan Caddesi yol ayrımında kaza yaptı. Kazaya arkadan gelen bir minibüs ile otomobil de karıştı.

ARAÇTAN ÇIKAN KİŞİ SOYUNUP KAÇTI

Daha sonra siyah renkli araçtan çıkan bir kişi soyunarak yarı çıplak şekilde ağaçlık alana doğru koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Olayla ilgili inceleme devam ederken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.