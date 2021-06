Bayrampaşa'da iki kardeşe bıçaklı saldırı davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da Muhammed Kırmızıkan'ın 16 bıçak darbesi ile yaralanmasına kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise 7 bıçak darbesi ile öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı. Mütalaada 7 sanık hakkında müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

İstanbul Bayrampaşa'da 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen olayda, sosyal medyada kendini 'metafizik ve bioenerji uzmanı' olarak tanıtan Muhammed Kırmızıkan ile kardeşi Emrah Kırmızıkan bıçaklı saldırıya uğramıştı. İmam olan kardeş Emrah Kırmızıkan aldığı 7 bıçak darbesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sabri Ahi ile tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan, hazır bulundu. Duruşmaya saldırıda yaralanan Muhammed Kırmızıkan ile baba Doğan Kırmızıkan ve anne Fatma Kırmızıkan'da katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Muhammed Kırmızıkan, olayın E.T. isimli kişinin azmettirmesi sonucu gerçekleştiğini düşündüğünü söyledi. Kırmızıkan "Ben E.T.'nin dergahına gittim geldim. Bu şahsın eşcinsel bir yapıda olduğunu müritleri bana söylemişti. Bunun üzerine ben E.T. ile ilgili reddiyeler yazdım. E.T. müritleri ve E.T. tarafından 2015 yılından beri tehdit ediliyorum. Olay günü Sabri Ahi isimli kişi de bana saldırdığında 'öleceksin' diye sözler söylüyordu. Beni bıçakladıklarında Sabri Ahi ve yanındaki şahıs 'devam edelim adam ölmedi devam edelim' dedi. Etrafa komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar" dedi.

Müştekiler Fatma ve Doğan Kırmızıkan ise bir oğullarının hayatını kaybettiğini diğer oğullarının ise yaralandığını söyleyerek şikayetçi olduklarını ifade etti.

Müşteki beyanlarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Can Kölan'ın olay tarihinde sanık Sabri Ahi'yi yanına çağırdığı ve müşteki Muhammed'in kız arkadaşını taciz ettiğini söylediği anlatıldı. Sanık Kölan'ın müşteki Muhammed'e gözdağı verilmesinin gerektiğini beyan ettiği de açıklanan mütalaada "Olayı gerçekleştirmek üzere sanıklar Furkan Sevencen, Ahmet Yapar ve Mert Ceylan'a olay yerini keşif yaptırdığı" anlatıldı.

Sanık Can Kölan'ın sanık Sabri Ahi ve Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.Y.'yi olay yerine gönderdiği ve sanıklar Ufuk Yüceer, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Barış Can Yolaçan ve Baran Korkmaz ile açık kimliğinin tespitine çalışılan Umut isimli kişiyle birlikte olay yerine geldiği anlatıldı.

Mütalaada Muhammed ve Emrah Kırmızıkan işyerlerinden çıktıklarında ders vermek amacıyla olay yerinde bulunan sanıkların kardeşlerin yanına gittikleri anlatıldı. Sanık Sabri Ahi'nin bıçak ile müşteki Muhammed'i yaraladığı, sanık Ufuk Yüceer, Eren Yetkin, Baran Ozan Korkmaz'ın ise yumruk attığı mütalaada belirtildi. Maktul Emrah Kırmızıkan'ın kardeşini kurtarmak için sanıkların arasına girdiği ve sanık Ferhat Yıldırım'ın bıçak darbeleriyle yaralandığı da mütalaada aktarıldı.

Mütalaada yer verilen Adli Tıp Kurumu Raporu'nda maktul Emrah Kırmızıkan'ın vücudunda 7 adet, kardeşi Muhammed'in vücudunda ise 16 adet bıçak darbesi tespit edildiği belirtildi.

Mütalaada sanıkların eyleminin müşteki Muhammed'i öldürmeye yönelik olduğu açıklanarak "Ancak kardeşi Emrah'ın araya girmesi üzerine sanıkların eylemini gerçekleştiremedikleri sabittir" denildi.

Savcı mütalaasında, firari sanık Can Kölan hakkında çıkartılan yakalama emrinin henüz infaz edilmemesi nedeniyle dosyanın ayrılmasını talep etti. Sanıklar Ahmet Yapar, Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Mert Ceylan, Ufuk Yüceer, Sabri Ahi ve Baran Ozan Korkmaz'ın maktül Emrah Kırmızıkan'ı öldürmekten müebbet hapisleri ve Muhammed Kırmızıkan'ı öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Duruşmada sanık avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatlarına esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verdi.