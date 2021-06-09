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Bayrampaşa'da iki kardeşin bıçaklı saldırıya uğraması ve birinin ölmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Bayrampaşa'da iki kardeşin bıçaklı saldırıya uğraması ve birinin ölmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

09.06.2021 12:42
Bayrampaşa'da iki kardeşin bıçaklı saldırıya uğraması ve birinin ölmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı, System.String[]

Sosyal medyada kendisini "metafizik ve bioenerji uzmanı" olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ın bıçakla yaralanması, özel bir hastanede imam olarak görev yapan kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada savcılık, 8 sanığın...

Sosyal medyada kendisini "metafizik ve bioenerji uzmanı" olarak tanıtan Muhammed Emin Kırmızıkan'ın bıçakla yaralanması, özel bir hastanede imam olarak görev yapan kardeşi Emrah Kırmızıkan'ın ise bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada savcılık, 8 sanığın ayrı ayrı müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep etti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanık Sabri Ahi katıldı. Tutuksuz sanıklar Ahmet Yapar ve Barış Can Yolaçan ile müşteki Kırmızıkan ailesinden 3 kişi de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan maktulün kardeşi mağdur-müşteki Muhammed Kırmızıkan, olayı E. T. isimli kişinin azmettirdiğini düşündüğünü iddia ederek, "E. T'nin dergahına gittim geldim. Bu şahsın eşcinsel bir yapıda olduğunu müritleri bana söylemişti. Ben de onunla ilgili reddiyeler yazdım. Bu şahıs tarafından 2015 yılında beri tehdit ediliyorum. Olay günü Sabri Ahi bana bıçakla saldırdı ve 'öleceksin' diye sözler söyledi. Bunlar hep E. T'nin müritleridir. Sabri Ahi'nin yanındakiler, komşular bağırınca kaçmak istedi. Sabri Ahi ve yanındaki kapüşonlu şahıs, 'devam edelim, adam ölmedi' diyorlardı. Komşular toplanınca kaçmak zorunda kaldılar. Sabri Ahi istese beni öldürebilirdi. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Mütalaada müebbet hapis cezası istemi

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu söyledi.

Mütalaada, sanık Can Kölan'ın, 23 Şubat 2020'de sanıklardan Sabri Ahi ve hakkında ayrıca soruşturma açılan 18 yaşından küçük E.Y'yi yanına çağırdığı, Kölan'ın bu kişilere, "Muhammed Kırmızıkan'ın kız arkadaşını taciz ettiği ve gözdağı verilmesi gerektiğini" söylediği, olayı gerçekleştirmek üzere sanıklar Furkan Sevencen, Ahmet Yapar ve Mert Ceylan'a olay yerinde keşif yaptırdığı ifade edildi.

Sanıkların Bayrampaşa'da Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'taki olay yerine geldikleri ve müşteki Kırmızıkan'ı beklemeye başladıkları aktarılan mütalaada, bir süre sonra müşteki ile kardeşi maktul Emrah Kırmızıkan'ın iş yerlerinden çıktıkları ve sanıklar tarafından öncelikle daha ileride bulunan müşteki Muhammet Kırmızıkan'a saldırıda bulunulduğu aktarıldı.

Sabri Ahi'nin bıçakla Muhammet Kırmızıkan'ın kalça ve bacak bölgesini bıçakladığı, diğer sanıkların da darbettikleri belirtilen mütalaada, maktul Emrah Kırmızıkan'ın ise bindiği araçtan inerek ağabeyini kurtarmak amacıyla sanıkların arasına girdiği anlatıldı.

Sanık Ferhat Yıldırım'ın bıçağıyla maktulün kasık bölgesine iki kez vurduğu, diğer sanıklar E.Y ile Ufuk Yüceer'in de tekme yumrukla saldırdıkları kaydedilen mütalaada, sanıkların olay yerine 2 saat önce gelerek beklediklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Adli Tıp raporuna göre, müşteki Muhammet Kırmızıkan'ın 16 adet bıçak darbesiyle yaralandığı ve yaralarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olduğu dile getirilen mütalaada, maktul Emrah Kırmızıkan'ın vücudunda ise 1 sırt, 5 kalça, 1 kasık bölgesi olmak üzere 7 adet bıçak yarası tespit edildiği ve maktulün büyük damar kesisinden öldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Eylemlerinin öldürmeye yönelik olduğu, ancak maktulün araya girmesi üzerine sanıkların katılana yönelik öldürme eylemini gerçekleştiremedikleri belirtilen mütalaada, sanıkların Emre Kırmızıkan'a yönelik "öldürme" suçundan müebbet, Muhammet Kırmızıkan'a yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 9 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Firari sanık Can Kölan ile ilgili dosyanın ayrılması talep edilen mütalaada, tutuklu sanıkların bu halllerinin devamına karar verilmesi de istendi.

Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini söyledi ve savunma için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Can Kölan ve Mert Ceylan hakkında çıkarılan yakalama emrinin devamına hükmetti.

Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müştekiler Doğan ve Fatma Kırmızıkan'ın müdahilliğine karar veren heyet, tutuklu sanıklar Ferhat Yıldırım, Furkan Sevencan, Sabri Ahi ve Ufuk Yüceer'in bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

Sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

Ferhat Yıldırım, Bayrampaşa, Barış Can, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da iki kardeşin bıçaklı saldırıya uğraması ve birinin ölmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı - Son Dakika


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