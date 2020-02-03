Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın - Son Dakika

Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın

6 saat önce

Bayrampaşa'da bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bayrampaşa'da bir iplik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Terazidere Mahallesi Elmas Sokak'taki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen bir itfaiye personeli ile bir fabrika çalışanına sağlık ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın

Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocaeli'de bir kadın üçüncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü
E-5'te araç yandı, trafik durma noktasına geldi Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:37:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayrampaşa'da iplik fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]