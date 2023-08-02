BAYRAMPAŞA'DA İŞ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI -1 - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA'DA İŞ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI -1

02.08.2023 10:41

BAYRAMPAŞA'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan iş merkezinde mahsur kalan 9 kişi olduğu belirtiliyor.

DUMANDAN ETKİLENDİLER

Yıldırım Mahallesi Hür Sokak'taki 4 katlı bir iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevredeki birçok ilçeden itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında yoğun dumandan etkilenen itfaiye erlerine ambulansta ilk müdahale yapıldı. Bölgede yoğun duman oluşturan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler:

Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde
Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde
Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde
Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın! 9 kişi içeride mahsur, ekipler olay yerinde
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BAYRAMPAŞA'DA İŞ MERKEZİNDE YANGIN ÇIKTI -1 - Son Dakika
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