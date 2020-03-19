BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI: 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI: 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI: 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

6 saat önce

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI: 1 İTFAİYE ERİ YARALANDI, System.String[]

Bayrampaşa'da 3 katlı binanın deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale ederken yaralanan bir itfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Terazidere Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta saat 16.00 sıralarında plastik malzemeleri üreten iş yerinin deposunda yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırılırken durumun ağır olduğu öğrenildi. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(CEP TELEFONU)

Yaralanan itfaiye erinin dışarıya çıkartılması

Yaralıya kalp masajı

Erin ambulansa taşınması

AKTÜEL

İtfaiye polis ve sağlık ekipleri

Yaralının ambulansa alınması

Ekiplerin müdahalesi

Genel ve detay görüntü


- İstanbul
Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:25 Kaynak: DHA

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